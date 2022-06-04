خبير لوائح: مبررات الأهلي في قضية هدرسفيلد بشأن رمضان صبحي غير مقبولة

كشف خبير اللوائح الرياضية، محمد بيومي، موقف الأهلي في قضيته مع فريق هدرسفيلد الإنجليزي، بشأن صفقة انتقال رمضان صبحي للفريق الأحمر على سبيل الإعارة.

وقال بيومي في تصريحات فضائية، إن المبرر الذي يعتمد عليه الأهلي في قضية رمضان صبحي بعدم مشاركة اللاعب في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال إفريقيا هو غير مقبول بالنسبة لغرفة فض المنازعات في المحكمة الرياضية، مؤكدًا أنه إذا شارك اللاعب لمدة دقيقة واحدة مع فريقه في أي بطولة يعتبر مشارك فيها بشكل كامل.

وأضاف بيومي، أن الأهلي أمامه مهلة 21 يوما من أجل الاستئناف على حكم المحكمة أو 45 يوما لدفع الغرامة الموقعة، مشيرا إلى أن قضية رمضان صبحي قائمة منذ سنة وحكم المحكمة ضد الأهلي لا يوجد به مفاجأة بالنسبة للأهلي.

واختتم بيومي قائلا: إذا تقدم الأهلي بطعن على الحكم فلن يفوز بالحكم، ومن الممكن أن يزيد المبلغ إلى 100 ألف يورو كمصروفات إضافية، والمحكمة الرياضية لا تغير قرارات غرفة فض المنازعات بنسبة 99%.