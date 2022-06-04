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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يحسم مصير موسيماني في اجتماع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرَّر حسم مصير المدير الفني بيتسو موسيماني سواء بالرحيل أو البقاء خلال الأسبوع المقبل.

وأضاف خلال برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "mbc مصر": أن الكابتن محمود الخطيب عقد جلسة أمس مع زكريا ناصف وسامي قمصان لاستطلاع رأيهما بشأن موسيماني.

وأشار إلى أن الخطيب في حالة استياء من تصريحات موسيماني الأخيرة بعد خسارة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق المصري بالسلوم في مباراة دور الـ32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2021-2022.

موعد مباراة الأهلي والسلوم


وتقام مباراة الاهلي والسلوم فى التاسعة مساء الأحد 12 يونيو الجاري على إستاد الأهلى we  بالسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

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