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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدكاترة كويسين معانا.. والدة مصاب بالسرطان بمعهد الأورام تتحدث عن مستوى الخدمة

والدة أحد الأطفال
والدة أحد الأطفال المصابين بالسرطان

أجرى الإعلامي جابر القرموطي، جولة داخل معهد الأورام، وذلك في حلقة الجمعة، ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، للتعرف على جهود المعهد في علاج مرضى الأورام، لاسيما بعد تطويره مؤخرا.
 

وخلال الجولة تحدثت والدة أحد الأطفال المصابين بالسرطان في معهد الأورام، عن مستوي الخدمة فى المعهد، قائلة: “الدكاترة معانا كويسين جدا والخدمات كمان من كبير لصغير.. وأنا من الشرقية باجي كل يوم وبنتي تبلغ 7 سنوات الأن وبتتعالج من 2018”.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة رنا حمدي، نائب مدير معهد الأورام، إن التدخين من الأشياء المسببة لمرض السرطان، ولم يقتصر الإصابة بهذا المرض على شيء واحد فقط، وما يتم تقديمه بالمعهد القومي للأورام كثيرا جدا، بحسب متطلبات العلاج المختلفة للمرضى بشكل مجاني تماما حتى لا يتحمل المريض أي أعباء مالية.

وتابعت إن المعهد يتلقى سنويا أكثر من 350 ألف مريض، لتقديم العلاج لهم ومساعدتهم على تخطى الأزمة الصحية، لاسيما وأن مريض السرطان بحاجة إلى دعم نفسي أكبر من الدعم الدوائي، وهذا ما يوفره المعهد أيضا، "كل مريض يدخل يحدد له بروتوكول علاج معين".

وأشارت: “نستقبل مريض الأورام في أي مرحلة من مراحل العلاج، ومن الجيد استقبال المرضى في بداية الإصابة للتمكن من العلاج بشكل أسهل، ونستقبل 25 ألف حالة إصابة جديدة بالسرطان سنويا”.

الإعلامي جابر القرموطي برنامج مانشيت علاج مرضي الأورام الأطفال المصابين بالسرطان

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