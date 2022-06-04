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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون يطالب أوروبا بتغيير سياستها مع روسيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن النهج الذي تتخذه الدول الغربية في التعامل مع روسيا فشخ داعيا لتغيير النهج الأوروبي في التعامل مع روسيا التي "لايمكن إذلالها"، حسب تعبيره.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن ماكرون قوله إنه يعارض النهج الحالي للغرب في التعامل مع روسيا، لأنه "سيأتي يوم يتعين علينا فيه استئناف التعاون معها".

وأضاف أنه لم "يخف حقيقة إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وظل على اتصال به بناء على طلب رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي".

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وشدد ماكرون على ضرورة أن يميز الغربيون "بين التصرف السريع والقوي والعجلة"، مشيرا إلى أن للحرب في أوروبا "عواقب مباشرة على حياتنا، زمن الأزمات سوف يستمر".

وشدد ماكرون على أنه "لا يمكن إذلال روسيا"، لافتا إلى أنه "عندما يتوقف القتال يوما ما، يمكننا تمهيد الطريق للخروج من الأزمة عبر الدبلوماسية... أنا مقتنع بأن على فرنسا لعب دور الوسيط"، في اشارة إلى حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا.

 

 

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