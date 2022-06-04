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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبدالهادي: مرتضى منصور أعلن انتهاء أزمة القيد.. فيديو

صدى البلد

أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في تصريحاته للإعلامي مهيب عبد الهادي، أن أزمة القيد في الزمالك انتهت.

وأضاف رئيس الزمالك ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك سيدخل في حسابه 149 مليون جنيه من ايجار المحلات وتجديد العضوية، بعيدًا عن غرامة كهربا وبيع مصطفى محمد لجالطة سراي".

من جانبه علق رضا عبد العال نجم الزمالك السابق، قائلًا: "مرتضى منصور أجدع شخصية في التاريخ لأنه فاهم كرة وتدخلاته مع المدربين كانت صح".

وتابع: "أول قرار لو توليت تدريب الزمالك رحيل طارق حامد وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي"

 

https://fb.watch/dqAAtZ8IHQ/

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