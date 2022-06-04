تحلى بالهدوء.. محمد بركات لموسيماني: تصريحاتك وكلامك كتير.. فيديو

وجه محمد بركات، نجم الأهلي السابق، رسائل نارية إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد تصريحات المدير الفني الأخيرة في وسائل الإعلام الجنوب أفريقية، عقب خسارة الفريق الأحمر بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بهدفين نظيفين.

وقال بركات، خلال برنامج «الريمونتادا» المذاع عبر فضائية «المحور» :«تصريحاتك كتير ومداخلاتك كتير، يجب عليك أن تتحلى بالهدوء وعدم الرد والتعليق باستمرار في وسائل الإعلام».

وأضاف :«يجب على موسيماني، التركيز على ما سيحدث في الفترة المقبلة، لأن المباريات المقبلة سواء في الدوري أو كأس مصر، مهمة للغاية وذلك بعد خسارة بطولة افريقيا».

واختتم: «موسيماني مدرب كبير وما حققه مع الأهلي إنجاز ولكن يجب عدم التعليق في الصحافة».