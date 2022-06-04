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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة أزهر البحر الأحمر يشيد بمنظومة العمل فى امتحانات الثانوية

الدكتور مؤمن الهوارى
الدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية

بدأت صباح اليوم، السبت، امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي، الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير، كما يمتحن طلاب البعوث الإسلامية في مادتي الفقه، والتفسير وعلوم القرآن.

وتابع الدكتور مؤمن الهوارى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، مركز توزيع أسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية برأس غارب والغردقة، للاطمئنان والتأكد من التواجد الأمنى وتأمين المركز كاملا خلال انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، والتى انطلقت صباح اليوم، السبت، بقسميها العلمى والأدبى.

وأشاد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بمنظومة العمل، وأكد أن إدارة الامتحانات كاملة تعمل على قدم وساق وبصورة صحيحة للخروج بامتحانات الشهادة الثانوية بصورة مشرفة تليق بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية خاصة والأزهر الشريف بصفة عامة.

وفى ختام الزيارة، تقدم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال الامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح لجميع طلاب وطالبات الشهادة الثانوية.

البحر الأحمر رأس غارب رئيس الإدارة المركزية الامتحانات منظومة العمل القرآن الغردقة

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