بإطلالة رياضية.. لطيفة تخطف الأنظار من الجيم

شاركت الفنانة لطيفة جمهورها فيديو جديدا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة التونسية بإطلالة رياضية وهي تؤدي التمرينات الشاقة في الجيم، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

كانت النجمة لطيفة طرحت قصيدة "حلم" بطريقة الفيديو كليب، وهي آخر أعمال الشاعر الراحل ‏حسين السيد، وألحان الموسيقار د. طلال، وتوزيع يحيى الموجي، وتم تسجيلها باستوديو مسك، ‏تحت إشراف خالد أبو منذر، وأخرج الفيديو كليب المخرج اللبناني وليد ناصيف.‏

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية: "سعيدة بردود الفعل الإيجابية على القصيدة وفكرة الفيديو ‏كليب التي تتناسب بشكل كبير معها".