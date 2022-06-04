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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شرطة لوس أنجلوس الأمريكية: إصابة 3 أشخاص في عملية طعن بكاليفورنيا

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

أعلنت شرطة لوس أنجلوس عن تعرض ثلاثة أشخاص لعملية طعن في قسم الطوارئ بمستشفى جنوب الولايات المتحدة في ولاية كاليفورنيا.

وقالت الشرطة الأمريكية، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم، إن المهاجم ما زال داخل المستشفى، موضحة أن هناك محاولات لإقناعه بالاستسلام .

يذكر أن الواجهة الشمالية للبيت الأبيض في واشنطن، تضيئ اليوم السبت، باللون البرتقالي احتفالا باليوم الوطني للتوعية من العنف المسلح.

وذكرت "الحرة" الأمريكية أن ذلك يأتي بعد الموجة الأخيرة من عمليات إطلاق النار في بعض الولايات الأمريكية، ومنها أكبر حادث لإطلاق النار شهدته الولايات المتحدة الأمريكية منذ ما يقرب من عشر سنوات في مدرسة بولاية تكساس .
 

كاليفورنيا الطوارئ الولايات المتحدة الشرطة الأمريكية

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