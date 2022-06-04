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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شهادتان عند التخرج.. تفاصيل نظام الدراسة الموحد لطلاب المدارس الفنية

صدى البلد

تحدث محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن النظام الدراسي الموحد بالمدارس الفنية، قائلا:" النظام ليس جديدا، وتم تطبيقه في المدارس الفنية منذ 4 سنوات، متابعا: العام الحالي سيشهد تخرج أول دفعة تعلمت وفقا للنظام الموحد.

وأضاف "محمد مجاهد"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على قناة مصر الأولى، أن التعليم الفني يضم 2 مليون طالب، بإجمالي 3 آلاف مدرسة، منوها بانه تم تطبيق النظام الموحد على 105 مدرسة وعلى 36 مهنة ومقرر. 

وأوضح أن خريج التعليم الفني يجب أن يتميز بمهارات وصفات مناسبة لمتطلبات سوق العمل والتقدم التكنولوجي، ولهذا نقوم بتصميم برامج التعليم الفني على النظام العملي وليس العلمي.

واسترسل: لأول مرة في مصر يقوم التعليم الفني بمشاركة ممثلين لسوق العمل في إجراء الامتحانات العملية للطلاب، متابعا: خريج التعليم الفني أصبح يحصل على شهادتين، أحدهما خاصة بإجادة المهارات والأخرى تخص المناهج النظرية.

وتابع: النظام الموحد يعتمد في الأساس على المهارة والابتكار والالتزام، منوها بأن عدد مدارس نظام الـ 5 سنوات قليل، والهدف الأصلي من هذا النظام هو تخرج فني متقدم.

ولفت إلى أن الدولة أنشئت ما يسمى بالجامعات التكنولوجية، والتي تم إنشائها خصيصا لجذب طلاب التعليم الفني، منوها لدينا 3 جامعات تكنولوجية بدأت في العمل بالفعل، بالإضافة إلى 6 جامعات أخرين سيباشرون العمل بداية من سبتمبر القادم.
 

التعليم الفني التربية والتعليم النظام الدراسي الموحد المدارس الفنية اخبار التوك شو

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