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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل على الأراضي في جرجا الجديدة: تحت ولايتنا

صدى البلد

حذر المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم (۱۷۰) لسنة ۲۰۲۲ بتخصيص مساحة (١٠٢96,84 فدان ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد  " مدينة جرجا الجديدة".

وقال: إن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال المقر المؤقت بجهاز مدينة سوهاج الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأضاف المهندس حاتم محمود حسن، أنه حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة، فإن الهيئة تؤكد أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 

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المجتمعات العمرانية تحذر من التعامل على الأراضي في جرجا الجديدة: تحت ولايتنا

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