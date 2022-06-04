تنظيم لقاء اقتصادي أردني فلسطيني لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين

دعا رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إلى تنظيم لقاء اقتصادي أردني –فلسطيني يضم ممثلي القطاع الخاص الشهر المقبل في عمان، لبحث الملفات والقضايا التي تعيق تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين.

وأكد الحاج توفيق خلال لقائه، بمقر الغرفة، مع رئيس وأعضاء مجلس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني بمدينة الخليل، أن تجارة عمان تتعهد بمتابعة مخرجات اللقاء مع الجهات المعنية لحلها بما يحقق مصالح الجميع.

ووفقا لبيان للغرفة، صادر اليوم "السبت"، أشار الحاج توفيق إلى ضرورة التجهيز للقاء استثماري أردني –فلسطيني، يشارك فيه أصحاب الأعمال من داخل فلسطين ومن المقيمين خارجها، لعرض الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة بالمملكة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية المهمة والاستفادة من المزايا والحوافز الداعمة.

وقال الحاج توفيق إن تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي الأردني الفلسطيني بالمرحلة الحالية سيعزز من صمود الأهل في القدس المحتلة وعموم فلسطين، مشددا على ضرورة أن تأخذ مؤسسات القطاع الخاص زمام المبادرة لتطوير علاقات البلدين التجارية وتجاوز أية صعوبات.

ولفت إلى أن تجارة عمان على وشك إطلاق منصة إلكترونية تتضمن معلومات مفصلة عن الاقتصادين الأردني والفلسطيني والفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة لدى الجانبين، بالإضافة لإقامة المعرض الدائم للمنتجات الفلسطينية بمقر الغرفة لاطلاع الوفود الزائرة على المنتجات والبضائع للمساعدة في الترويج للمنتج الفلسطيني بالأسواق التصديرية.

وأكد على استعداد الغرفة لوضع كل إمكانياتها الفنية تحت تصرف القطاع الخاص الفلسطيني، انطلاقا من الدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني وإسناده بكل المحافل الدولية لنيل حقوقه وحماية المقدسات.

وركز الحاج توفيق، على أهمية اللقاءات بين أصحاب الأعمال من البلدين بما ينعكس على علاقاتهما الاقتصادية وتجاوز الصعوبات التي تواجهها جراء العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال، وتحد من زيادة مبادلاتهما التجارية لإبقاء هيمنتها على الاقتصاد الفلسطيني.

بدوره، أشار رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني في مدينة الخليل عامر العسيلي، إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وضرورة التعاون لإيجاد آفاق لتبادل المنتجات الأردنية الفلسطينية، مؤكدا أن "مصالحنا واحدة ما يتطلب العمل كفريق واحد".

وأشار إلى أن الملتقى الذي تأسس عام 1995 يضم 250 شركة من كبرى الشركات الفلسطينية من مختلف القطاعات الاقتصادية، مستعرضا بعض التحديات التي تواجه المستثمر الفلسطيني بالمملكة وأهمية إيجاد حلول لها كونها ستساعد على تدفق الاستثمارات الفلسطينية للأردن.

وثمّن العسيلي وأعضاء الوفد التسهيلات التي تقدمها المملكة لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

من جهتهم، أكد أعضاء ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني، ضرورة زيادة التبادل التجاري بين البلدين وضرورة زيادة التعاون بين القطاعين الخاص الأردني والفلسطيني.

وتم خلال اللقاء، الإشارة لبعض القضايا التي تسهم في تدعيم علاقات البلدين التجارية، وبمقدمتها تشجيع الاستثمار المشترك وإزالة المعيقات بخصوص تنقل أصحاب الأعمال ومنح خصوصية للمستثمرين والتجار الفلسطينيين.

وحضر اللقاء، أعضاء ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني، أمجد النوباني وصالح مرقة ومديره العام سامر الظاهر، وعن الجانب الفلسطيني أيمن نيروخ والمدير التنفيذي للملتقى سعد جرادات.