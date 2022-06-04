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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 8740 طن بضائع عامة ومتنوعة و440 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

ميناء سفاجا
ميناء سفاجا

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية   تداول 8740 طن بضائع عامة متنوعة و 440 شاحنة و 27 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن . 
وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5985 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 240 شاحنة ، 15 سيارة .
كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2755 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 200 شاحنة  ، 12 ملاكي .
حيث استقبل ميناء سفاجا 
السفينة عمان
بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 643 طن بضائع عامة ومتنوعة 
8 ملاكي ، 2 شاحنة فارغة
والسفينة الحرية
بإجمالي 70 شاحنة بحمولة 1594 طن بضائع عامة ومتنوعة 
7 شاحنة فارغة  .

كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس  
بإجمالي  108 شاحنة بحمولة 2874 طن بضائع عامة ومتنوعة 
7 ملاكي  .
و السفينة امل 
بإجمالي 94 شاحنة بحمولة 2330 طن بضائع عامة ومتنوعة و 7 ملاكي .  
واستقبل ميناء نويبع 
العبارة سيناء  والعبارة بريدج
بإجمالي 22 شاحنة بحمولة 343 طن بضائع عامة
 و 175 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا
و 73 شاحنة فارغة ، 4 ملاكي 
ومغادرة العبارة سيناء  
بإجمالي 38 شاحنة بحمولة 781 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي. 
وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 936 راكب بموانيها

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