تداول 8740 طن بضائع عامة ومتنوعة و440 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 8740 طن بضائع عامة متنوعة و 440 شاحنة و 27 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن .

وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5985 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 240 شاحنة ، 15 سيارة .

كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2755 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 200 شاحنة ، 12 ملاكي .

حيث استقبل ميناء سفاجا

السفينة عمان

بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 643 طن بضائع عامة ومتنوعة

8 ملاكي ، 2 شاحنة فارغة

والسفينة الحرية

بإجمالي 70 شاحنة بحمولة 1594 طن بضائع عامة ومتنوعة

7 شاحنة فارغة .

كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس

بإجمالي 108 شاحنة بحمولة 2874 طن بضائع عامة ومتنوعة

7 ملاكي .

و السفينة امل

بإجمالي 94 شاحنة بحمولة 2330 طن بضائع عامة ومتنوعة و 7 ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع

العبارة سيناء والعبارة بريدج

بإجمالي 22 شاحنة بحمولة 343 طن بضائع عامة

و 175 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا

و 73 شاحنة فارغة ، 4 ملاكي

ومغادرة العبارة سيناء

بإجمالي 38 شاحنة بحمولة 781 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 936 راكب بموانيها