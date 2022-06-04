تداول 8740 طن بضائع عامة ومتنوعة و440 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 8740 طن بضائع عامة متنوعة و 440 شاحنة و 27 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن .
وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 5985 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 240 شاحنة ، 15 سيارة .
كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2755 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 200 شاحنة ، 12 ملاكي .
حيث استقبل ميناء سفاجا
السفينة عمان
بإجمالي 26 شاحنة بحمولة 643 طن بضائع عامة ومتنوعة
8 ملاكي ، 2 شاحنة فارغة
والسفينة الحرية
بإجمالي 70 شاحنة بحمولة 1594 طن بضائع عامة ومتنوعة
7 شاحنة فارغة .
كما تم مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس
بإجمالي 108 شاحنة بحمولة 2874 طن بضائع عامة ومتنوعة
7 ملاكي .
و السفينة امل
بإجمالي 94 شاحنة بحمولة 2330 طن بضائع عامة ومتنوعة و 7 ملاكي .
واستقبل ميناء نويبع
العبارة سيناء والعبارة بريدج
بإجمالي 22 شاحنة بحمولة 343 طن بضائع عامة
و 175 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا
و 73 شاحنة فارغة ، 4 ملاكي
ومغادرة العبارة سيناء
بإجمالي 38 شاحنة بحمولة 781 طن بضائع عامة ، 1 ملاكي.
وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 936 راكب بموانيها