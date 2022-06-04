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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير اقتصادي: واردات مصر من القمح انخفضت بنسبة 50%

صدى البلد

قال الدكتور كريم العمدة خبير اقتصادي، إنّ طلب على السلع مبالغ فيه سيترتب عليه ارتفاع سعر السلع، وبالتالي يجب التعامل مع الأزمة الحالية بثقافة ترشيد الاستهلاك وتوجيه الرسائل الإيجابية التي تتسق مع الواقع بشكل مستمر، محذرا من الرسائل السلبية وتأثيرها الضار على أسعار السلع.

 

وأضاف العمدة في حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، : "مصر مرت بأحداث صعبة مثل ثورة يناير ومكافحة الإرهاب وفترة كورونا، مرت أزمات كثيرة وسنتخطاها بإذن الله".

 

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية الغذائية منذ سنوات، وتحديدا منذ عامي 2015 و2016، موضحًا: "نسبة استيرادنا من القمح كانت عالية جدا، ولكن جرى التوسع في الأراضي الزراعية لزراعة أكبر رقعة.


وأوضح كنا أكبر مستورد للقمح حول العالم منذ 3 أو 4 أعوام، لكننا تحولنا إلى المستورد الثالث الأكبر في العالم، حيث سبقتنا تركيا وإندونيسيا، وكنا نستورد أكثر من 80% من إنتاجنا، لكننا أصبحنا نستورد 40% فقط".
 

خبير اقتصادى الأزمة الحالية الإرهاب كورونا القمح الأراضى الزراعية اخبار التوك شو

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