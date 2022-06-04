القابضة للمياه : دورات تدريبية للعاملين بمياه أسيوط لرفع الأداء الوظيفي

أكد المهندس هشام درة ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن البرامج التدريبية التخصصية المختلفة تساهم بشكل كبير في تشجيع الموظفين على تنمية ادائهم الوظيفي في ضوء تطوير قدراتهم المعرفية ومهاراتهم الأدائية ، طبقا لتوجيهات الشركة القابضة للمياه لرفع كفاءات الهيكل الوظيفي الذي تملكه الشركة باعتباره أهم الأسس التى تعتمد عليها الشركة.

وأوضح أن مركز التدريب والخدمات المعد بكافة تجهيزاته ، لإجراء الدورات التدريبية العملية والنظرية سواء كانت للمهندسن أو مختصي القطاع المالى ، ومختصي مراكز خدمة العملاء وبرامج المسار الوظيفي لمديري العموم ومديري الإدارات على أن يتم اجراء اختبارات المسار الوظيفى قبل الترقية.

وأكدت وفاء يوسف مدير عام التدريب بالشركة القابضة، أنه تم استقطاب أكفأ الأساتذة المتخصصين لتدريب أبناء الشركة وتنمية قدراتهم الوظيفية تحت رعاية قطاع الموارد البشرية ، وبناء القدرات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للنهوض بالكفاءات الوظيفية الأمر الذي يعود مردوده الإيجابي على مستوى الخدمة المقدمة.