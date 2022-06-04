أحدث طفرة.. محامية تشيد بتعامل الرئيس السيسي مع قضايا المرأة والطفل

قالت رشا صبري، المحامية المختصة في قضايا الأسرة، إن قوانين حماية الطفل لدينا ليست كافية، متابعة: عند مقارنة قوانين حماية الأطفال داخل مصر والخارج، سنلاحظ وجود فرق كبير للغاية.

وأضاف "رشا صبري" خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الاعتداء على الأطفال تحول وأصبح أكثر وحشية، متابعة: بعض العائلات يقومون باستغلال الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكسب الأموال والشهرة.



وأكملت:" استغلال الأطفال أصبح مختلف ومتنوع، سواء استغلال نفسي أو مادي أو معنوي"، متابعة: يجب أن نقوم بنشر الوعي بالتعامل مع الأطفال وحمايتهم، من خلال التحدث مع الأسر والأهالي.

واسترسلت: الأطفال في الريف والأماكن الشعبية يعانون كثيرا، سواء من التعنيف أو الاعتداء بالضرب أو الختان، ومنعهم من التعليم، متابعة: يجب أن يكون لدينا قانون خاص بالأطفال يشمل الجميع سواء في الريف أو الحضر أو المناطق الشعبية.

ووجهت الشكر للرئيس السيسي على مدى اهتمامه بقضايا الأسرة والمجتمع، متابعة:" الرئيس متابع جيد للقضايا وأحدث طفرة في نشر الوعي من خلال حديثه".

