عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الصوامع تستقبل 440 ألف طن..المنيا تقترب من تحقيق المستهدف لتوريد القمح

محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع توريد محصول القمح

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه تم توريد 440594 طن و364  كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، و حتى اليوم، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.


أشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، إجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).
 

 

المنيا القمح محافظة المنيا الرئيس الأقماح الطاقة الانتاجية غرفة العمليات الرئيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

بوابة التعليم الأساسي 2022 الصف الثالث الإعدادي.. اعرف نتيجتك الآن

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

موضوعات متعلقة

أوقاف المنيا: فتح 22 مقرأة قرآن للجمهور بالمساجد

ترشيحاتنا

بمشاركة حاملة طائرات.. كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان تدريبات مشتركة نادرة

بعد حبسه 3 سنوات.. تغريم كريم الهواري 50 ألف جنيه

تنسيق الشهادة الإعدادية 2022 | المحافظون يستعدون لاعتماده قريبا

وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعاهد الدقهلية والغربية.. صور

خطوات لمكياج صيف مثالي ضد الماء

السجن المشدد 3 سنوات لـ كريم الهواري في اتهامه بحيازة وتعاطي مواد مخدرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي مش بتعلق على منشوراتي.. أغرب حالات طلب الخلع في محاكم الأسرة

بعد توثيق صفحتها على فيس بوك.. ما سبب حزن حنان ترك من أصدقائها في الوسط الفني؟

المنقذ.. شريحة سلمون يوميًا تغنيك عن أدوية الضغط

دراسة تحذر من التنس والجمباز للأطفال.. وتنصح بالرياضات الجماعية: تقلل الاكتئاب

فيديو

لماذا تحدث رئيس وزراء إسرائيل ومسؤول الموساد السابق عن انهيار تل أبيب؟

تفاصيل آخر برنامج سجله سمير صبري ولم يتم عرضه

أول ظهور لابنتيه ونفى شائعة الطلاق.. رسائل تامر حسني بحفل الجامعة الأمريكية

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ