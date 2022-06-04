الصوامع تستقبل 440 ألف طن..المنيا تقترب من تحقيق المستهدف لتوريد القمح

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انه تم توريد 440594 طن و364 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية منذ بدء موسم حصاد 2022، و حتى اليوم، وذلك من خلال 44 موقع تخزيني تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.



أشار المحافظ، إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، إجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، مؤكداً على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، موضحا أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و(2320001 - 2342200).

