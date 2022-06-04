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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مسجل بحوزته 11 طربة حشيش في الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية في ضبط مسجل بحوزته كميات كبيرة مخدر الحشيش بغرض الاتجار.

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وبدأت الواقعة عندما وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" بتواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الاسكندرية، وبحوزته كميات كبيرة من الحشيش.


وبعد التأكد من سلامة التحريات، وتقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 11 طربة لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح أبيض.


تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

الاسكندرية الحشيش الآمن الوطني النيابة العامة صلاح محمد صلاح مديرية امن الاسكندرية

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