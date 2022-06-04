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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يصاب بها أقل من 1%.. طفلة مصابة بمرض يجعلها مبتسمة دائما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نسمع في كثير من الأحيان ، أن هناك حالات لأطفال صغيرة حديثي الولادة مصابين بمتلازمات أو مشاكل في أعضاء بجسدهم ، لم تسببها التدخلات الجراحية، وقت العملية بل يكونوا مولودين بها كمتلازمة مكروستوميا. 

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل "، فإن طفلة رضيعة في جنوب استراليا ولدت مصابة بمتلازمة تصيب 1% من الحالات في العالم ، وهي نادرة للغاية وينتج عنها الإبتسامة الدائمة. 

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وبحسب ما ورد في الصحيفة ، فإن الطفلة ولدة ووجنتيها مشدودتان من الاتجاهين، وكأنها تضحك بشكل مستمر في حين أنها تمارس حياتها بشكل عادي وقد تكون باكية أو حزينة تظهر أنها تضحك . 

وأوضح الأطباء، أنه وفقا لدراسة أجريت في عام 2007 ، أشارت إلى أن هناك 14 حالة تصاب بتلك المتلازمة من كل عام في العالم، و ليس له علاج في الوقت الحالي سوا الجراحات التجميلية . 

جدير بالذكر أن الأطباء أوضحوا أن مشاكل تلك المتلازمة خاصة للرضع، تمنعهم من الرضاعة بشكل طبيعي كبقية الأطفال في نفس العمر، فيحتاج الأمر لتدخل تجميلي .

حالات حديثي الولادة متلازمات مشاكل أعضاء التدخلات الجراحية الإبتسامة الدائمة

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