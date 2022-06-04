يصاب بها أقل من 1%.. طفلة مصابة بمرض يجعلها مبتسمة دائما

نسمع في كثير من الأحيان ، أن هناك حالات لأطفال صغيرة حديثي الولادة مصابين بمتلازمات أو مشاكل في أعضاء بجسدهم ، لم تسببها التدخلات الجراحية، وقت العملية بل يكونوا مولودين بها كمتلازمة مكروستوميا.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل "، فإن طفلة رضيعة في جنوب استراليا ولدت مصابة بمتلازمة تصيب 1% من الحالات في العالم ، وهي نادرة للغاية وينتج عنها الإبتسامة الدائمة.



وبحسب ما ورد في الصحيفة ، فإن الطفلة ولدة ووجنتيها مشدودتان من الاتجاهين، وكأنها تضحك بشكل مستمر في حين أنها تمارس حياتها بشكل عادي وقد تكون باكية أو حزينة تظهر أنها تضحك .

وأوضح الأطباء، أنه وفقا لدراسة أجريت في عام 2007 ، أشارت إلى أن هناك 14 حالة تصاب بتلك المتلازمة من كل عام في العالم، و ليس له علاج في الوقت الحالي سوا الجراحات التجميلية .

جدير بالذكر أن الأطباء أوضحوا أن مشاكل تلك المتلازمة خاصة للرضع، تمنعهم من الرضاعة بشكل طبيعي كبقية الأطفال في نفس العمر، فيحتاج الأمر لتدخل تجميلي .