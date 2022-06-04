أخبار التكنولوجيا.. أوبو تكشف عن أرخص هواتف سلسلة Reno 8.. واتساب يطرح ميزة جديدة تنهي معاناة الملايين

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أفاد تقرير جديد نشره موقع "Apple Insider"، بأن شركة آبل، تعمل على تطوير محرك بحث ويب خاص بها، يركز على المستخدم ومشابها لمحرك بحث نظيرتها الأمريكية جوجل Google.

كشفت شركة أوبو OPPO، عن العضو الرابع بسلسلة الفئة المتوسطة الجديدة Reno 8، التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الشهر الماضي، ويمتاز هاتف Reno 8 Lite 5G بمواصفات مميزة وسعر منافس.

من المتوقع أن تعلن شركة آبل Apple، عن سلسلة هواتف iPhone 14، في النصف الثاني من هذا العام مع تحسينات مختلفة عن إصدارات الشركة السابقة، ويشير تقرير جديد إلى إن طرازات تشكيلة آيفون القادمة ستشهد زيادة غير مسبوقة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي رام.

أعلنت شركة تويتر Twitter، أمس الجمعة، عن انتهاء فترة الانتظار التنظيمية التي تنص عليها قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، لتتلاشي بذلك العقبات أمام صفقة استحواذ إيلون ماسك على شركة التواصل الاجتماعي العملاقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار ، مما يشير إلى أنها تهربت من إجراء مراجعة مطولة للصفقة المقترحة.

طرحت خدمة واتساب WhatsApp، دعما جديدا يمنح مستخدميها القدرة على إرسال ملفات وسائط كبيرة الحجم تصل إلى 2 جيجابايت، والتي من شأنها إنهاء معاناة الملايين من المستخدمين الذين يبحثون عن بديل آخر لارسال المستندات أو الصور كبيرة الحجم.

كشفت شركة ريلمي Realme، عن إصدار خاص من هاتف Realme GT Neo 3، مكون من 5000 وحدة تكريما لسلسلة الرسوم المتحركة الصينية الشهيرة ناروتو Naruto، ولكن أبرز ما يميز هذا الطراز إلى جانب تصميمه المختلف هو تقنية الشحن السريعة التي يقدمها مما يجعله أفضل مقارنة بالهواتف الأخرى.

يوفر لك موقع فيسبوك Facebook، الإعدادات اللازمة لحماية خصوصيتك على المنصة، من أجل الحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية، بالإضافة إل بعض الأدوات التي من شأنها حماية المحتوي الذي تقوم بمشاركته عبر حسابك على الموقع، حيث تتيح لك الشبكة الاجتماعية عدة ميزات تمكنك من تخصيص ما تريد مشاركته ومن يمكنه أيضا مشاركة منشوراتك على فيسبوك.