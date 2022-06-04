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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

البطيخ مظلوم..

ليست أول مرة.. شائعة كل صيف تطارد فاكهة الغلابة واتهامات باطلة بتدمير صحة المصريين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دائما يصاحب ظهور فاكهة الصيف شائعات متعددة عن أنها تسبب أمراض خطرة، ومن ضمن هذه الفاكهة: البطيخ والمشمش والخوخ.

ورواد السوشيال ميديا وبعض المواقع تتناقل هذه المعلومات الغير صحيحة بشكل كبير، دون التأكد الرجوع إلى مصدر موثوق به.

 رش البطيخ والخوخ شائعة أم حقيقة؟ 

وهذا ما يجعل الناس في حالة من الخوف والقلق، نظرا لحبهم الشديد لفاكهة الصيف التي تأتي لمدة شهرين أو 3 فقط.

وفي هذا الصدد، كشفت وزارة الزراعة، حقيقة الشائعات بشأن إصابة محصولي  البطيخ  والخوخ بالتلوث، بسبب رش المبيدات، مما يسبب التسمم في بعض الأحيان.

وتتم عمليات سحب العينات تتم بشكل دوري فور نزول المحصول للأسواق،حيث أن العام الماضي تم سحب ما يقرب من 200 عينة عشوائية في الأسواق، هناك رقابة شديدة وصارمة على المحاصيل الزراعية والخضر، والشائعات تضر بسمعة المحاصيل المصرية في الداخل والخارج.

جهود الدولة لمراقبة المزراعين وجودة الانتاج 

ومن جانبه، قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة إنه لا يوجد هناك أى أنواع رش مسمم لفاكهة الصيف على الاطلاق، وكلا من لبطيخ والمشمش والخوخ بحالة جيدة وهي خيرات الله التي ينتظرها المواطن في فصل الصيف. 

وأضاف الشناوي، أن الدولة المصرية تتمتع بعرض جميع أنواع الفاكهة، الذي ننتظرها من العام للعام، معقبا "أنا لدى تخزين من البطيخ فقط يصل إلى 20 بطيخة"، كما أن الدولة بها زحام من الفواكهة وخيرات الله سبحانه وتعالى. 

وأشار الشناوي، إلى أن الدولة تبذل العديد من الجهود لمراقبة المزارع وتتابع الانتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وبالفعل الدولة تبذل كل ما لديها من أعمال ورقابة المزارعين لحماية المواطن المصري، ورفع أى ضرر عنه. 

جمع عينات من الأسواق الرئيسية للكشف 

وسبق واتخذت وزارة الزراعة إجراءات عاجلة للتأكد من حقيقة الشائعات المنتشرة حول تلوث محصولي البطيخ والخوخ، حيث ستقوم الوزارة بتطبيق نظام «المطبقين» في جميع المحافظات، والذي سيعمل على التخلص من كل المشاكل الخاصة بمتبقيات المبيدات.

كما يعمل المعمل المركزي على تحليل «متبقيات المبيدات» من خلال الحصول على عينات من الأسواق الرئيسية للكشف عن تركيز المبيدات بهذه المحاصيل.

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ومن ناحية أخرى، نفى معهد بحوث البساتين التابع لوزارة الزراعة ، الشائعات التي يتم تداولها حول وجود حالات تسمم لمواطنين تناولوا البطيخ والخوخ، مؤكدًا على سلامتها تمامًا، وفقًا لما نشرع المعهد خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وأوضح المعهد أنه لا يوجد أي دليل على ما يتم تداوله بهذا الشأن، وأن المشكلة تكمن في الإفراط في الاستهلاك، أو سوء التداول من ناحية التخزين أو تعرض الثمار لأشعة الشمس الحارقة، كما أن الإفراط في تناول البطيخ بكميات كبيرة خاصة بعد الأكل مباشرة، قد يسبب مشاكل في القاولون وعسر الهضم عند البعض، بسبب ارتفاع نسبة الألياف فيه.

ماذا يحدث عند الإفراط بتناول الخوخ؟

تعتبر فاكهة الخوخ من الفاكهة الصيفية سريعة التلف بسبب نسبة الرطوبة العالية، ومحتواها المرتفع من المادة السكرية، وطراوة أنسجتها، كما أن فترة البقاء للثمار بعد الجمع قصيرة جدًا بالمقارنة بباقي ثمار الفاكهة الصيفية.

تحتوي بعض أصناف الخوخ على زغب على القشرة الخارجية ما يسبب حساسية لبعض الأشخاص، ومن الطبيعي أن الإفراط في تناول الخوخ يؤدي إلى حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل التشنج والغازات، لإحتواءه على الألياف والسوربيتول، لكنه لا يُسبب تسمما.

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والجدير بالذكر، أنه سبق وأصيب 17 شخصا بينهم 10 أطفال من أسرتين بتسمم إثر تناولهم وجبة بطيخ بقرية المعابدة بمركز أبنوب في أسيوط .

تلقت رئاسة مركز ومدينة أبنوب بأسيوط إخطارا من رئيس الوحدة المحلية لقرية المعابدة بمركز أبنوب بإصابة 17 شخصا من أسرتين بتسمم ونقلهم إلى مستشفى أبنوب المركزي لتلقي العلاج .

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