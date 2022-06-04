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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمريكية للسيطرة على الأمراض: تسجيل 700 إصابة بجدري القرود على مستوى العالم

جدرى القردة
جدرى القردة

 أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة بجدري القرود على مستوى العالم، بينها 21 في الولايات المتحدة.


وأوضحت جنيفر ماكويستون المسئولة في المراكز الصحية، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، أن جميع المصابين في مرحلة التعافي أو تعافوا بالفعل، ولم يتم رصد أي وفاة ناجمة عن الإصابة.


وقالت إن مرض جدري القرود  يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان وبالعكس، وتشمل أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق وطفحا جلديا يشبه الجدري على اليدين والوجه.


وأشارت المسئولة الأمريكية إلى أن المرض عموما متوطن في غرب ووسط أفريقيا، وسجلت إصابات به في أوروبا منذ مايو ويتزايد منذ ذلك الحين عدد الدول التي رصدته على أراضيها.
 

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