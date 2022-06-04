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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأولويات الإنمائية للقطاع الخاص.. ملامح ختام فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي

ختام فعاليات الاجتماعات
ختام فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي

قال محمد رياض مراسل dmc  ، إن مدينة شرم الشيخ شهدت اليوم  ختام جلسات فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بقاعة مؤتمر مدينة شرم الشيخ وهناك مجتمع هام اليوم لمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية يتناول أهم الأولويات الإنمائية للقطاع الخاص وتمويله للعديد من المشروعات ومن أبرزها الخاصة بالأمن الغذائى بعدما تأثرت دول العالم بأزمة كورونا وتلاها الحرب الروسية الأوكرانية .


وأوضح " رياض " خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة اخبار فضائية dmc  ، أن الجلسات تحدثت أيضأ حول أولوية قطاع الاقتصاد الأخضر واتجاه الدولة المصرية نحو هذا الاتجاه ، وتحلية مياه البحر والمحطات الهيدروجينية من الطاقة النظيفة بمقدار 2 مليون م 3 يوميا من هذه المحطات .


وتابع أنه تم مناقشة مستجدات القطاع الطبى وامتنان منظمة الصحة العالمية لدور مصر وانها تكون مؤهلة أن تكون مركزا لوجيستيا لانتاج اللقاحات والأدوية خاصة أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية بهذا الشأن .

شرم الشيخ منظمة الصحة العالمية أزمة كورونا إنتاج اللقاحات المشروعات تحلية مياه البحر

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