أخبار التوك شو|الجنيه الذهب يسجل 8112.. الأرصاد:استمرار الموجة الحارة والصيف يبدأ رسميا 21 يونيو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالي:





الجنيه الذهب يسجل 8112 جنيها.. أسعار المعدن الأصفر فى الأسواق اليوم السبت

استعرض برنامج "8 الصبح " المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب المتوقعة اليوم، السبت 4- 6 -2022



بعد مرور 8سنوات.. رشا مجدي للرئيس السيسي: شكرا عشان عايشين في أمان|شاهد

علقت الإعلامية " رشا مجدي " ، على مناسبة مرور 8 سنوات على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلة : " 8 سنوات مليئة وزاخرة بالانجازات " .



شديد الحرارة والعظمى تسجل 37 درجة..هيئة الأرصاد تكشف عن طقس الأسبوع الحالي

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة اليوم السبت.



كلب بلدي في استديو صباح البلد.. ولميس سلامة: معانا نجمة على الهواء..فيديو

استضافت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج "صباح البلد"، الإنفلونسر منة قطب، التي اشتهرت بتوعية الأطفال عبر "تيك توك" بالتعامل الجيد مع الكلاب، إلى جانب فيديوهاتها مع كلاب الشارع أثناء إطعامها.



رحالة مصرى: الزوجة الباكستانية ماهرة فى المطبخ وتتمسك بالتقاليد

كشف أحمد عكرة رحالة مصري تفاصيل قصة زواجه من فتاة كازاخستانية وطريقتهم في المزج بين ثقافة البلدين .



الأرصاد : استمرار الموجة الحارة والصيف يبدأ رسميا 21 يونيو

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة اليوم السبت.



الرئيس يوجه بتشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق الجميع

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، عن اجتماع الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان.





دراسة: ظهور سلالة أكثر فتكا من كورونا ومقاومة للقاحات| شاهد

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن إنذار منظمة الصحة العالمية عن احتمال ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر فتكا من السلالة الأصلية .



الشنواني: محمد صلاح سيكمل مشواره مع ليفربول بنسبة 90%

قال الكابتن ياسر الشنوانى ، نجم المصري البورسعيدي السابق، إن كابتن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر لديه تحديات كبرى في مباراياته الثلاث القادمة ولديه رغبة قوية بالتأكيد يريد يثبت من خلالها بأنه الأحق في قيادة منتخب مصر.



الطماطم تسجل 7 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفواكه اليوم السبت

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم السبت 4 -6 - 2022.