عملية فريدة.. نجاح زراعة أذن بشرية بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد|فيديو

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا يرصد عملية فريدة وهي نجاح زراعة أذن بشرية بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد.



وأوضح التقرير أنه بشكل وملمس طبيعي ومن خلايا المريض، فريق طبي أمريكي ينجح في زراعة أذن بشرية بتقنية طباعة ثلاثية الأبعاد.



وأشار التقرير إلى أن التجربة تعتبر هي الأولى من نوعها، ونجح بها طاقم طبي أمريكي والذي أجرى عملية زرع لأن بشرية أنشئت من خلايا المريض المعالج، باستخدام طباعة ثلاثية الأبعاد.

وتابع التقرير أن نجاح العملية من شأنه إحداث ثورة طبية تستهدف الأشخاص الذين يعانون صغر الأذن، ومن لم تتم أذنهم الخارجية بشكل صحيح.