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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العاهل الأردني يبحث مع الرئيس الفرنسي القضية الفلسطينية في اتصال هاتفي

العاهل الأردني
العاهل الأردني

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيا، اليوم السبت، العلاقات الثنائية والتطورات على الساحة الإقليمية.

وأكد العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس ماكرون، الحرص على توطيد العلاقات بين الأردن وفرنسا، في المجالات كافة.

وتناول الاتصال سبل توسيع التعاون الثنائي، خصوصا في المجالات المرتبطة بالأمن الغذائي.

كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إذ أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام.

وجدد التهنئة للرئيس ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لفرنسا، متمنيا له التوفيق في خدمة بلاده نحو المزيد من التقدم والازدهار.

الأراضى الفلسطينية الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني فرنسا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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