خاص| موليكا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

نفى الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم نادي ستاندردليج البلجيكي والمُعار لقاسم باشا التركي، حقيقة الأنباء التي تشير إلى وجود مفاوضات من جانب الأهلي لضمه الصيف القادم.

وكانت بعض الأنباء قد ترددت خلال الأيام القليلة الماضية عن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي مع اللاعب الكونغولي من أجل ضمه خلال فترة الإنتقالات القادمة.

موليكا يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضمه

وقال موليكا في تصريحات خاصة لصدى البلد: “مفاوضات الأهلي؟ هذا ليس صحيحا”.

وتابع: “لا توجد مفاوضات مع النادي الأهلي حالياً”.

يذكر أن جاكسون موليكا أحد أبرز المهاجمين في إفريقيا، في الوقت الحالي، وسبق وأن لعب مع فريق مازيمبي وكان أحد أهم أسلحة الفريق والهداف الأول للفريق الكونغولي.

لعب موليكا مع ستاندرليج البلجيكي 33 مباراة، سجل 12 هدفا، ومرر 12 تمريرة لزملائه، بواقع 1724 دقيقة.

ولعب موليكا 27 مباراة مع قاسم باشا منذ انتقاله إليهم في يونيو 2022، مسجلا 8 اهداف و4 تمريرات لزملائه، بواقع 1412 دقيقة.