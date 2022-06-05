توقعات بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة إلى 16.3 %

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2022-2023، التي أوضحت رؤيتها بشأن مستقبل الاقتصاد المصري في ظل التداعيات العالمية والأزمة التي يمر بها العالم.

وتضع الخطة توقعات ورؤيتها بعدد من القطاعات، ومنها القطاع السياحي، فعلى مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يبلغ نحو ۲۹۰٫۸ مليار جنيه بالأسعار الجارية خلال عام الخطة، مقابل توقع إنتاج قدره ٢٥٤.٤ مليار جنيه في العام السابق ۲۰۲۲/۲۱، بنسبة نمو 14.3%، وبالأسعار الثابتة إلى ٢٦5.6 مليار جنيه في عام الخطة بنسبة زيادة 4.4%.

أما الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة، فمن المقدر ارتفاعه خلال عام الخطة إلى 186.1 مليار جنيه بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 160.1 مليار جنيه سنة الأساس، بنسبة نمو 16.3%. وبالمثل، يسجل ناتج القطاع بالأسعار الثابتة نموا ملحوظا إلى 168.1 مليار جنيه عام ۲۰۲۳/٢٢ بنسبة زيادة 5%.

ومن الجوانب المشرقة لآفاق مستقبل مصر أيضاً ما يلي:

1- النمو الاقتصادي: مواصلة المعدلات المرتفعة وبما لا يقل عن 5,5%.

2- التجارة الخارجية: تواصل مصر استهداف إصلاح الميزان التجاري من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية في مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة في ظل الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة.

وتجدر الإشارة إلى توافر فرص واعدة لتنشيط الصادرات المصرية خاصة للقارة الإفريقية والتي يتوقع أن ترتفع في السنوات القادمة من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار في عام 2025.