اقتصاد الإمارات| رسملة سوق أبوظبي تتجاوز 2 تريليون درهم مع إدراج بروج

تخطت الرسملة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 2 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق وذلك بالتزامن مع إدراج أسهم شركة "بروج"، عقب استكمال عملية الاكتتاب في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في أبوظبي، والأكبر لشركة بتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فقد وصلت القيمة السوقية لشركة "بروج" المشروع المشترك للبتروكيماويات بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشريكها الاستراتيجي "بورياليس"، عند الإدراج نحو 20.05 مليار دولار /73.64 مليار درهم/، لترتفع القيمة السوقية إلى 90.17 مليار درهم بنهاية تداولات اليوم الجمعة محققة مكاسب سوقية في أول يوم تداول بقيمة 16.5 مليار درهم.

وشهد سهم "بروج" تداولات نشطة خلال جلسة اليوم بأكثر من 1.15 مليار درهم بعد تداول 376.8 مليون سهم من خلال 8942 صفقة ليغلق عند 3 دراهم مقارنة بسعر بدء التداول البالغ 2.45 درهم بنمو جاوز نسبته 22.4%.

واستقطب الاكتتاب العام الأولي لشركة "بروج"، طلباً إجمالياً بأكثر من 83.4 مليار دولار، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.

وتجاوزت تغطية شريحة المستثمرين الأفراد القيمة المستهدفة 74 مرة في أكبر نسبة طلب في الإمارات على مدى العشرين عاماً الماضية من هذه الشريحة.

وتعد "بروج" الشركة الرابعة التي تطرح "أدنوك" جزءا من أسهمها للتداول في السوق منذ عام 2017 عقب الاكتتابات الأولية الناجحة لكل من "أدنوك للتوزيع" و"أدنوك للحفر" و"فرتيجلوب".