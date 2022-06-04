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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: السيارات الكهربائية والفنادق أبرز مشاركات القطاع الخاص

وزير قطاع الاعمال
وزير قطاع الاعمال العام

عرض هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عشرات الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار فى القطاعات المختلفة المتاحة في وزارته موكداً جاهزية الوزارة في تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز وتعظيم دور القطاع الخاص في الاستثمارات العامة . 

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بشرم الشيخ ومن أبرز القطاعات المتاحة حسب توفيق قطاع السيارات الكهربائية ومكوناتها وتعميقها "مكروباص كهربائي وبطاريات وصناعة الألمنيوم وانتاج وصناعة الورق والفنادق والحدائق " الميريلاند وغرناطة وصناعة وتجهيزاته ومشيراً إلى الحاجة الي شريك قوي للاستثمار في هذا المجال ". 

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أكد الوزير فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات البنك الاسلامى للتنمية الجاهزية لاستقبال القطاع الخاص للاستثمار في هذة القطاعات لاسيما بعد الانتهاء من تعديلات التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات. 

وقال هشام توفيق أن شركة البورصة السلعية تتضمن سوق متكاملة للأقطان المصرية والاقليمية مشيرًا إلى أن دخول القطاع الخاص في هذه المجالات من خلال صيغ مختلفة أبرزها المشاركة من خلال الاحتفاظ لحصص حاكمة في ملكية هذه الأصول.

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