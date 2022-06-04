برلماني يطالب بوضع جدول زمني لتنفيذ توصيات مصر تستطيع بالصناعة

طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ توصيات "مصر تستطيع" بالصناعة، على أن يشترك في تنفيذ هذه التوصيات وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام، وجميع المؤسسات والجهات المعنية بهدف ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع.

وأوضح أمين في بيان له اليوم، أن المؤتمر استمر على مدار يومين بواقع 12 جلسة، أسفرت عن 18 توصية من شأنها النهوض بالصناعة المصرية عبر دعم دور القطاع الخاص في تعميق الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، الأمر الذي يحقق بدوره مكاسب عدة للاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية، فضلا عن دعم المراكز البحثية و الإستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الابحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة.

كما أكد النائب، على ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية و تذليل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات في السداد من خلال نظم التمويل العقارى أو حق الانتفاع.

في سياق متصل، طالب النائب أشرف أمين، بضرورة تنفيذ توصيات مؤتمر توطين صناعة الغزل والنسيج، الذي سبق وعقد بشبرا الخيمة، وحل المشاكل التي تواجه هذه الصناعة المهمة في ظل استراتيجية الدولة لتطوير هذه الصناعة الحيوية والعمل على تأهيلها وإعادتها لسابق مجدها.

يذكر أن النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بشبرا الخيمة، قد نظم نهاية العام الماضي، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن بالقليوبية، ندوة نقاشية تحت عنوان “مستقبل صناعة الغزل والنسيج في شبرا الخيمة- نحو رؤية مستقبلية للصناعة المصرية بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والنائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية.