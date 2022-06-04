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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة البحرينية: ندعم كافة المساعي لتحقيق الأهداف البيئية

البحرين
البحرين

تحتفل مملكة البحرين بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة والذي يصادف 5 يونيو من كل عام تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة" حيث يركز هذا الشعار على العيش بشكل مستدام وبما يسلط الضوء على الحاجة إلى إحداث تغييرات تحويلية من خلال سياساتنا وخياراتنا لبناء توجهات نحو أنماط حياة صحية أكثر مراعاة للبيئة.

وتشارك مملكة البحرين دول العالم هذه المناسبة ضمن الجهود والمساعي التي تركز على أهمية إقامة مجتمعات مستدامة تنعم بالصحة والرفاه وبما يحقق الأهداف والغايات الصحية والبيئية المشتركة على حدٍ سواء والتي تأتي في إطار تعزيز جوانب الاهتمام العالمي والدولي بالبيئة وبالاستقرار البيئي ودوره في مجالات استعادة النظام البيئي وحمايته والحفاظ على صحة البيئة بشكل عام والآثار المترتبة تجاه صحة كوكبنا ومجتمعاتنا ومستقبل أجيالنا القادمة وهو ما ركز عليه شعار يوم الصحة العالمي لهذا العام تحت عنوان" كوكبنا.. صحتنا" والذي تم من خلاله حث الأفراد والمجتمعات والحكومات وكذلك المنظمات في جميع أنحاء العالم على ضرورة بذل أقصى الجهود والإمكانيات المتاحة لتجاوز التحديات البيئية ولحماية كوكبنا وصحتنا.

ويشكل الاحتفاء بالأيام والمناسبات الدولية والعالمية خطوة تهدف إلى تثقيف الجمهور بشأن الموضوعات ذات الأهمية سعياً وراء إذكاء الوعي الدولي اللازم حول أبرز القضايا ذات الصلة وعلى إحراز تقدم فيما يتصل بها من أهداف وذلك تعزيزاً لجهود نشر الوعي المجتمعي.

وفي هذا الإطار تؤكد وزارة الصحة دعمها المتواصل لكافة المساعي لتحقيق الأهداف البيئية.

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