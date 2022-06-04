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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 17.2 % زيادة في الطاقة الكهربائية بـ مصر خلال 2021

الطاقة الجديدة والمتجددة
الطاقة الجديدة والمتجددة

  أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم  بياناً صحفياً بمناسبة "اليوم العالمي للبيئة" الذي يحتفل به سنوياً في الخامس من يونيو مــن كل عام هو أكبر حدث دولي يعنى برصد المتغيرات الإيجابية للظواهر البيئية بمشاركة أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وستكون دولة السويد هي الدولة المضيفة للاحتفال الرسمي بيوم البيئة العالمي لعام 2022. 

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار " لا نملك سوى أرض واحدة " حيث تضمنت أهم المؤشرات، ارتفاع  كمية الطاقة الكهربائية المولدة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح/ الطاقة الشمسية) من 8.7 مليار كيلو وات/ساعة عام (2019/2020) إلى 10.2 مليار كيلو وات/ساعة عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 17.2%.

الإحصاء: الدولة نفذت 336.3 ألـــف وحدة سكنية بتكلفة 150 مليار جنيه خلال 2021

الإحصاء: 65.8% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى بولندا خلال عام 2021

تجدر الإشارة إلى ان مصر تمتلك أكبر قدرات كهربائية من طاقتى الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

وارتفع عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبييعى في مصر  من 42292 سيارة خلال عام (2019/2020) إلى 51000 سيارة خلال عام (2020/2021) بنسبة زيادة قدرها 20.6% ،كما بلغ عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى 530 محطة حتى نهاية 2021   

و تقدمت مصر في مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) خلال عام 2022 وهو مؤشر يهدف الى تقييم السياسات والبرامج المتبعة في الدول المختلفة لمواجهه التغيرات المناخية  حيث جاءت في المرتبة (21) ضمن 64 دولة تضمنهم المؤشر(تمثل اجمالى انبعاثاتها أكثر من 90% من اجمالى انبعاثات العالم) بمعدل أداء بلغ 59.7 نقطة وذلك مقارنة بالمرتبة (22) بمعدل أداء بلغ 54.3 نقطة خلال عام 2021

و تقدمت مصر في مؤشر الأداء البيئي (EPI)  خلال عام 2020  وهو مؤشر يهدف إلى تقييم سياسات الدول والتجمعات الاقتصادية تجاه تدهور البيئة وتغير المناخ من خلال توجهين رئيسيين أولهما حيوية النظام البيئي  وثانيهما  مؤشرات الإقتصاد الأخضر حيث جاءت في المرتبة (94) ضمن 180 دولة تضمنهم المؤشر بمعدل أداء43.3 نقطة  بنسبة تقدم قدرها (7.7%)عن العشر سنوات الماضية .

 

اليوم العالمي للبيئة الطاقة الجديدة والمتجددة اخبار مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء Finance Real Estate

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