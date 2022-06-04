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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فيديو توضيحى يشرح كيفية الإجابة على أسئلة الامتحان بنظام البابل شيت.. شاهد

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس فيديو توضيحى لشرح كيفية الإجابة على أسئلة الامتحان بنظام البابل شيت 
https://youtu.be/v7PfUGXebaw

 

وتفقد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة ، لجان امتحانات نهاية الفصل العام الدراسى الثانى ومستمرة حتى يوم الخميس الموافق 7/7/2021 بواقع اربع فترات فى اليوم.

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آداب عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وقال الدكتور خالد قدرى أن الكلية تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكل سهولة ويسر. 

وأكد ضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية النظافة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتكليف أفراد الدفاع المدني بالإدارة العامة للأمن الإداري بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.
وأوضح أنه تم التأكيد على السادة أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على السادة الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.


وأضاف الدكتور خالد قدرى أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان لمرحلة البكاريوس (55815 طالبا وطالبة) بشعب الدراسة باللغة العربية والانجليزية والفرنسى بالضافة الى برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والانجليزية، وعدد طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج (8008 طلاب وطالبات).


ووجه دكتور خالد قدرى عميد الكلية الشكر لإدارة جامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور  عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة على الدعم الذى يتم تقديمه للكلية.

Jobs Education جامعة عين شمس امتحانات الفصل الدراسي الثاني

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