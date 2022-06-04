مدرب : وزير الرياضة متبني أي موهبة بالمشروع القومي للبطل الأولمبي



قال معتز رمضان مدرب ألعاب رياضية ، إن أكاديميات الرياضة تقوم بإعداد اللاعبين لدخول فريق ناشئين كنوع من التأهيل لمنافسة اللاعب بعد ذلك فى البطولات لافتا إلى أن الأكاديمية تفتح الباب للفئات العمرية من عمر 4 سنوات .



وأضاف " رمضان " خلال استضافته ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، أن وزارة الشباب والرياضة أطلقت المشروع القومى للموهوبين لإعداد البطل الأوليمبى معقبا " أن الفكرة كلها ميكونش عندنا واحد بس محمد صلاح ولكن 100 محمد صلاح " عن طريق اكتشاف المواهب وتوفير الأدوات الخاصة بها فى كافة المحافظات وذلك بأسعار رمزية توفر كافة الأدوات .

وتابع أن هذا المشروع يهدف لاكتشاف وزارة الشباب والرياضة للمواهب معقبا " الدكتور أشرف وزير الرياضة دلوقتي بقى متبني أي موهبة بتطلع من المشروع القومي".

