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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يرتفع 5 قروش أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت بمقدار 5 قروش جديدة منذ الأسببوع الماضي  علي مستوي البنوك العاملة بمصر.
وذكر البنك المركزي المصري إن سعر الدولار أمام الجنيه بلغ 18.59 جنيها للشراء و 18.67 جنيها للبيع.


وبلغ أدني سعر لـ الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 18.56 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.
وبلغ سعر الدولار نحو 18.58 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع  في بنوك  المصرف العربي الدولي،HSBC، أبوظبي الأول،الكويت الوطني، المشرق، قناة السويس، الإمارات دبي الوطني، ابوظبي التجاري،العربي الافريقي الدولي، بلوم".

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت .. فيديو

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم 3-6-2022


ووصل متوسط سعر الدولار نحو 18.6 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، ميد بنك، مصر، الأهلي".
بينما وصل سعر الدولار أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول و البركة لـ 18.61 جنيها للشراء و 18.66 جنيها للبيع.


أعلي سعر لـ الدولار


بلغ أعلي سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 18.63 جنيها للشراء و 18.68 جنيها  لللبيع، يليه في بنوك " CIB، العقاري المصري العربي، الاسكندرية، الأهلي المتحد، مسجلا 18.62 جنيها للشراء و 18.68 جنيها للبيع.
 

البنك المركزي مال واعمال سعر الدولار Finance Real Estate

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