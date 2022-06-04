رئيس البرلمان العربي ناعيا شهداء حفظ السلام: نقدر تضحيات مصر لمكافحة الإرهاب

أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، استهداف قوات حفظ السلام المصرية بجمهورية مالي ما أدى إلى استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي، وإصابة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في وسط البلاد، معربا عن خالص العزاء وصادق المواساة لمصر رئيسا وحكومة وشعبا.



وعبر رئيس البرلمان العربي، عن تقديره للجهود التي تبذلها القوات المصرية المشاركة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين ومكافحة الإرهاب.

وأكد العسومي، على وقوف البرلمان العربي مع مصر، مقدما التعازي لأهالي الشهداء وذويهم، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.