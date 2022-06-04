التموين: لا تغيير في منظومة دعم الخبز وحصة المواطن كما هي

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، أن المواطن يصرف الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة في اليوم، ونظام الصرف يومي كما هو دون تغيير.



وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعض المواطنين يحصلون على حصة أكثر من يوم في يوم واحد، وبالتالي يقومون بالصرف مرة أخرى في اليوم الذي يستحق فيه الصرف وليس اليوم الذي يلي الصرف".



وتابع محمد سعد الله: "المواطن اللي صرف حصته في اليوم كما هي يمكن أن يصرف حصته كما هي في اليوم الذي يليه".

وأكمل وكيل وزارة التموين: "يجب على المواطن عدم ترك بطاقات التموين في المخابز، وبعض أصحاب المخابز كانوا يصرفون من حصة المواطن في الخبز".



ولفت محمد سعد الله: "لا تغيير في منظومة دعم الخبز وحصة المواطن كما هي في الخبز ووزن وسعر رغيف الخبز كما هو".