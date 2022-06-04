أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الفرقة الأولى في الاختبار التحريري بمراكز الثقافة الإسلامية .

والنتائج عبر الرابط التالي https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=427739349363728&id=100063829985422

تبدأ غدًا الأحد اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بمركز إعداد القادة ، ويعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والدكتور صالح الشيخ مؤتمرًا صحفيًّا في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة المؤتمرات بمركز إعداد القادة.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ‏اختبارات المتقدمين لوظيفة إمام وخطيب تهدف إلى اختيار أفضل المتقدمين علما وفهما وثقافة ووعيا وقدرة على التعامل مع الواقع من خلال التمكن العلمي وسعة الأفق الثقافي معا.

جاء ذلك في تدوينة للوزير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.



وكان الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف أكد أن جهاز التنظيم والإدارة هو المكلف بإجراء الاختبارات من بدايتها وحتى إعلان أسماء المقبولين ، لافتا إلى إنه تقدم للمسابقة آلاف من مختلف أنحاء الجمهورية من الراغبين في القبول في وظيفة عامل وإمام .

وأوضح هشام أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الأوقاف، لإجراء اختبارات القبول للمتقدمين، مشيرًا إلى أنه سيتم إرسال رسائل لمن تنطبق عليهم الشروط، بمجرد الانتهاء من فحص أوراق جميع المتقدمين.

وكشف رئيس القطاع الديني ، عن وجود فرصة كبيرة للتعيين بوزارة الأوقاف الأئمة والعمال الذين سيتم قبولهم بنظام التعاقد بعد فترة وجيزة، شريطة إثبات الكفاءة وحسن السير والسلوك طوال فترة العقد.