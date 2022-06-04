أبطال الزهور يحصدون 9 ميداليات في الأولمبياد الخاص المصري بالقاهرة

توج أبطال نادي الزهور بـ 9 ميداليات في فعاليات ألعاب ومسابقات الاولمبياد الخاص المصري لفرع محافظة القاهرة والتي اقيمت برعاية الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل بنادي مدينة نصر للطرق والكباري بالقاهرة.

واستطاع أبطال الزهور التتويج بـ 9 ميداليات في منافسات العاب القوى وتنس الطاولة بواقع 4 ذهبيات، و4 فضيات وبرونزية.

وجاءت الميداليات الذهبية من نصيب كل من: عبدالله محمد أمين (العاب القوى)، وعايدة حسن صلاح (العاب القوى)، ومالك مهاب مصيلحي (العاب القوى)، و مريم حسن عبد المطلب (تنس طاولة).

فيما حصد الميداليات الفضية كل من: مهاد محمد جودة (العاب القوى)، ورنا محمود عبد البصير(تنس طاولة) ، وأحمد طارق محمد (تنس طاولة)، ومحمود علي محمد (تنس طاولة).

واحرز الميدالية البرونزية إيمان محمد عبد الله (تنس طاولة).



وشارك في الاولمبياد الخاص المصري في محافظة القاهرة اكثر من 1350 لاعبا ولاعبة في6 رياضات مختلفة، حيث اشتملت المنافسات على مسابقات في رياضات العاب القوى وكرة القدم وكرة السلة والبوتشي وتنس الطاولة ورفع الأثقال.

وقد عبر المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور عن سعادته بنتائج أبناء النادي مؤكدًا على اهتمام النادي بنشاط الأولمبياد الخاص المصري، وزيادة الاهتمام به في الفترة المقبلة خاصة أن النادي يمتلك لاعبين مميزين.

يذكر ان الاولمبياد الخاص المصري يسعي خلال تلك المرحلة للانتهاء من كافة المسابقات الفرعية بأفرعه بمحافظات مصر المختلفة استعدادا لاقامة الالعاب الوطنية علي مستوي الجمهورية ٢٠٢٢ لاختيار اعضاء المنتخبات المصرية المقرر مشاركتها في الالعاب العالمية الصيفية برلين 2023.