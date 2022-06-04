عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى:قرار حصر الأراضي المنزرعة بالقمح يساعد الدولة على جمع كل المحصول

النائب محمد سعد الشلمة
النائب محمد سعد الشلمة عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ

قال النائب محمد سعد الشلمة عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ ، إن توريد محصول القمح وبخاصة هذا العام إثر الأزمة العالمية، وتوقف توريد القمح بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قضية أمن قومي من الدرجة الأولى ولا يمكن التهاون فيها.

وثمن الشلمة ، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بالتوجيهات الوزارية التي صدرت عن وزير التموين على المصيلحى ، بحصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة، وتحديد ‏المساحات التى تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.، وتوجيه إنذار كتابى للمواطن الذى لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له.

وتابع عضو الشيوخ، إن القضية لا تحتمل التهاون وهناك احتياطي استراتيجي من كافة السلع الأساسية والقمح يكفي لشهور. لكن حق الوطن في هذه الظروف يقتضي توريد الكمية التي زرعت في نحو 3.6 مليون فدان قمح هذا العام.

واختتم النائب محمد سعد الشلمة بالإشادة، بتوجيهات رئيس الوزراء التعامل بحسم مع قضية توريد القمح. قائلا: إن تعزيز الأمن الغذائي لملايين المصريين، وإنشاء صوامع ضخمة لتخزين ملايين الأطنان، يؤكد أن الدولة استعدت جيدا لمثل هذه الظروف، مشددا أن العالم يمر بظروف اقتصادية طارئة ربما لم تحدث منذ عقود.

توريد محصول القمح الازمة العالمية وزير التموين على المصيلحى الأقماح السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جرام الذهب عيار21 يخسر 38 جنيها في نهاية تعاملات اليوم.. تفاصيل

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

تعليق ناري من عمرو أديب على خناقة وائل جمعة ومحلل بي ان سبورت

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

انهيار شقيقة كريم الهواري وسقوطها في قاعة المحكمة بعد الحكم بسجنه 3 سنوات .. فيديو

القصة الكاملة لاختفاء منى حسين طالبة الشيخ زايد.. والدها: أنا وأمها بنموت

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

ترشيحاتنا

أحمد موسى: لازم نزود سعر الأردب.. والمحضر والجنحة مش هتجيب القمح

أحدث الأسعار لـ 5 سيارات سيدان موديل 2022 و 2023 بالسوق المصري .. صور

شاهد .. جلسة مرتضى منصور مع نجمات طائرة الأهلى بعد التوقيع للزمالك

تغريدة أصابت الجميع بالحيرة.. هل تنبأ محمود عبد العزيز بوفاته؟

6 عوامل رئيسية تجعلك تفضل شراء واستخدام هاتف أندرويد بدلا من آيفون

صمت فـ ذهول ثم هستيريا.. ماذا فعلت شقيقة كريم الهواري في 120 دقيقة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ميعاد لحرق الدهون بنسبة 100%.. النساء صباحا والرجال ليلا

مظاهرات غاضبة بعد إهانة النبي على لسان مسئولين في الهند|فيديو

بيان عملي لإقتحام جزيرة وتدمير الأهداف المعادية بختام التدريب البحري الموج الأحمر-5

وزير الدفاع: ماضون بكل قوة لتطوير قدراتنا القتالية والفنية لحماية الوطن وصون مقدساته

فيديو

اصطحب ابنتيه وكشف علاقته بوالدتهما .. أسرة تامر حسني تظهر للعلن لأول مرة

خيانة وانفصال.. بيان رسمي من شاكيرا حول علاقتها بجيرارد بيكيه.. فيديوجراف

أنا هتجنن على بنتي.. قصة استغاثة أب بعد اختفاء نجلته

وفاة قاضي محاكمة سفاح الإسماعيلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ