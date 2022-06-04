5 أرغفة في اليوم.. التموين: لا مساس بمنظومة الخبز والمواطن يصرف يوميا

قال محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المواطن له الحق في صرف حصته من الخبز اليومية المقدرة بـ 5 أرغفة في اليوم، لمدة 7 أيام في الأسبوع.

وأضاف في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "لا مساس بمنظومة الخبز وسعر ووزن الخبز كما هو ولا تغيير فيه".

وتابع محمد سعد الله: "نعمل بكل شفافية في ملف صرف الخبز للمواطنين والعمل داخل المخابز كما هو ولا مشاكل في المخابز ".

وأكمل محمد سعد الله: "نواجه كل من يتلاعب من أصحاب المخابز في حصة المواطن من الخبز"، مضيفا: "ظاهرة الزحام على المخابز اندثرت بشكل كامل".

