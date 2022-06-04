كانت تستهدف سلسلة تفجيرات في بغداد.. الأمن العراقي يعلن إحباط غزوة رمضان

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت، إحباط ما تسمى بـ"غزوة رمضان" التي كانت تستهدف العاصمة بغداد بسلسلة تفجيرات انتحارية، فيما نشر اعترافات الشبكة الإرهابية المسؤولة عن المخطط.

وقال الجهاز العراقي وفق السومرية نيوز، "انطلاقاً من المسؤولية التي يتحملها جهاز الأمن الوطني العراقي وفي إطار الجهود الرامية للقضاء على ما تبقى من عصابات داعش الارهابية نفذ الجهاز صولة بطولية اخرى على زمر الشر في واحدة من العمليات النوعية على مستوى التخطيط والمتابعة والاستدراج".

وأضاف، "تمكنت مفارزنا من احباط اكبر المخططات الارهابية التي ارادت استهداف العاصمة بغداد خلال شهر رمضان المبارك".