خالد عبدالغفار: وضع استراتيجيات لتطوير النظم الصحية ورفع كفاءة المنظومة الدوائية بأفريقيا.. ونواب: تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية.. والقارة السمراء تحتاج إلى دواء آمن وفعال ورخيص الثمن

القائم بأعمال وزير الصحة:ندعم الدول الأفريقية لبناء القدرات والإمكانيات لمواجهة الأوبئة

برلمانى: مصر من الدول الرائدة فى صناعة الدواء بقارة أفريقيا

نائبة: نرحب بمد يد المساعدة للدول الأفريقية لتطوير المنظومة الدوائية



أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أن مصر لديها من العلماء والقوى البشرية والتكنولوجية المؤهلة لكى تكون مصر رائدة لصناعة الدواء فى أفريقيا ، وأشاروا إلى أننا نرحب بالتوسع فى امتداد يد المساعدة للدول الشقيقة ونقل التدريب إليها ومنها دول القارة الأفريقية.

فى البداية قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مصر من الدول الرائدة فى صناعة الدواء فى أفريقيا وبعض دول أمريكا وأوروبا.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أفريقيا تحتاج إلى دواء امن وفعال ورخيص الثمن ، بحيث تكون هناك منافسة فى الجودة والسعر ، مؤكدا أن مصر لديها من العلماء والقوى البشرية والتكنولوجية المؤهلة لكى تكون مصر رائدة لصناعة الدواء فى أفريقيا.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان : نستطيع أن نكون مصدر ناعم لصناعة الدواء فى أفريقيا من خلال الاستعانة بخريجى كليات الصيدلة فى السوق الأفريقى، وأن يكون هناك طلاب أفارقة يدرسوا فى الجامعات الخاصة لدعم المنظومة الصحية فى أفريقيا.

وأوضح أن مصر من الممكن أن تساهم بالتكنولوجيا فى إقامة المصانع والمستشفيات والجامعات الأهلية مع الدول الأفريقية التى لدينا معها علاقات ، ومن الممكن أن يكون بغرض الاستثمار أيضا.

وقالت النائبة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن تصريحات القائم بأعمال وزير الصحة بشأن وضع استراتيجيات لتطوير النظم الصحية ورفع كفاءة المنظومة الدوائية بأفريقيا تأتى فى إطار توجهات القيادة السياسية فى مصر بالاهتمام بتطوير المنظومة الصحية فى مصر ومنها التأمين الصحى الشامل.

وأشارت سرور فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر سباقه فى إطلاق المبادرات الصحية والتى تستهدف الوقاية من الأمراض ، مؤكدة ان هذه الرسائل تصل للمحافل الدولية.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا نرحب بالتوسع فى امتداد يد المساعدة للدول الشقيقة ونقل التدريب إليها ومنها دول القارة الأفريقية.

وكان قد افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح أمس السبت، أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للصحة والسكان ومكافحة المخدرات، التي تستضيفها مصر في الفترة من 4 إلى 5 يونيو 2022 تحت شعار «تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي لسكان أفريقيا».

ويشارك في أعمال الدورة وزراء الصحة بالدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي بحضور وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأفريقي وممثلي المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية المعنية وعلى رأسها الفاو، UNFPA، والصليب الأحمر واليونيسف وممثلي منظمة الصحة العالمية، بهدف مناقشة وإقرار مخرجات اجتماعات اللجنة على مستوى الخبراء، حيث عُقدت افتراضيًا في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2022.

استهل الدكتور خالد عبدالغفار، كلمته الافتتاحية بصفته رئيس الدورة السابقة للجنة، بالترحيب بكافة الحضور من ممثلي الصحة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، متوجها بالشكر لهم نظرًا لجهودهم المبذولة بمجالات مكافحة الأمراض الوبائية، مؤكدًا دعم وزارة الصحة والسكان المصرية لأعمال هذه اللجنة، والتي تسعى إلى إحداث تغييرات كبيرة بمجال تعزيز الأمن الصحي والاجتماعي والاقتصادي للقارة الأفريقية.

وأكد الوزير، على دعم الدول الأفريقية لبناء القدرات والإمكانيات بما يساهم في مواجهة الأوبئة والأضرار الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الأفارقة بمجالات مكافحة الأمراض السارية وغير السارية، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية المصرية لم تدخر جهدًا في مساعدة الأشقاء بالدول الإفريقية، وذلك من خلال علاج مليون مواطن إفريقي ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي تحت شعار «100 مليون صحة».

كما أكد الوزير على الدور المحوري للتعاون وتحقيق التكامل في مجال الاستثمار وخلق بنية اقتصادية قوية من شأنها أن تضع الشعوب على محور التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضًا الصحية، مشيرًا إلى استمرار التعاون مع دول القارة الإفريقية لمواجهة التحديات.

فيما أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك استراتيجيات محددة تعمل على تطوير نظم الصحة ورفع كفاءة المنظومة العلاجية والدوائية بدول القارة الإفريقية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المعنية المسؤولة عن خلق أنظمة متطورة للرعاية الصحية والدوائية، بما يساهم في خلق بيئات صحية لكافة شعوب الدول الإفريقية.