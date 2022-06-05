معلومات عن السيارة GAC S8 موديل 2023 في السوق السعودي.. صور

تعتبر السيارة جي إيه سي GS8 موديل 2023 واحدة من ابرز الاصدارت المقدمة داخل السوق السعودي، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تتمتع هذه السيارة بالعديد من التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب ترقيات الحماية والأمان وعناصر الرفاهية والتحكم.

جي إيه سي GS8 موديل 2023

تقدم السيارة جي إيه سي GS8 موديل 2023 عبر 3 فئات من التجهيزات، الأولى تعمل بتقنية الدفع الأمامي الثنائي FWD، والثانية والثالثة بتعمل عبر منظومة الدفع الرباعي للعجلات 4WD، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 292 سم، وبنسبة طول كلي بلغت 498 سم، وبعرض يبلغ 195 سم، و 178 سم للارتفاع.

جي إيه سي GS8 موديل 2023

ومع هذه الأبعاد المميزة تتمتع السيارة جي إيه سي GS8 موديل 2023 بتصميم خارجي عملاق، إلى جانب اللمسات الخارجية والتي ظهرت في مصابيح السيارة صاحبة التصميم العدواني، بالاضافة إلى الشبكة الأمامية المتعددة الفتحات الهوائية، ومصابيح الضباب المميزة التي تقع على جانبي الصادم الامامي.

جي إيه سي GS8 موديل 2023

وتضم السيارة جي إيه سي GS8 موديل 2023 جنوط رياضية انيقة يتراوح قياسها بين 19 و 20 بوصة، مع اطارات 55R19/225 و 50R20/225، واقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، ونظام عادم رياضي، وجناح خلفي سبويلر اعلى ناحية الزجاج الخلفي، وحزمة من حساسات الحركة الأمامية والخلفية.

جي إيه سي GS8 موديل 2023

أما عن التجهيزات الفنية للسيارة جي إيه سي GS8 موديل 2023 فزودت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو DGI، يستطيع ضخ قوة قدرها 248 حصانا عند 5.250 دورة في الدقيقة، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران عند 1750 و 4000 لفة في الدقيقة، بينما تستمد اوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

جي إيه سي GS8 موديل 2023

أسعار السيارة جي إيه سي GS8 موديل 2023 في السوق السعودي

الفئة الأولى GL جي إيه سي GS8 FWD موديل 2023 بقيمة قدرها 110.300 ريال.

الفئة الثانية GT جي إيه سي GS8 4WD موديل 2023 بقيمة قدرها 119.300 ريال.

الفئة الثالثة GX جي إيه سي GS8 4WD موديل 2023 بقيمة قدرها 127.110 ريال.