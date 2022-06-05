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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بحيازتة أستروكس في القاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها.

وامرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لحيازتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار.

فقد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص ، لأحدهم معلومات جنائية ، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة)وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس– مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة - سيارة) وذلك حال تواجدهم بمحيط سكنهم بدائرة القسم .

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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