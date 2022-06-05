حبس 4 أشخاص لمحاولتهم سرقة مركبة توك توك بالإكراه

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مركبة "توك توك" من (سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص ، مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ، وبحوزتهم (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار – 2 قطعة سلاح أبيض- هاتف محمول) وذلك حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من (سائق "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) كرهاً عنه حال تواجدهم بدائرة القسم

وبسؤال المجنى عليه إتهمهم بمحاولة سرقته وإحداث إصابته المنوه عنها .

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتكشيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.