العربية للتصنيع تكشف تفاصيل مشروع تحويل الجريد إلى خشب..فيديو

قال محمد أنيس مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الاهتمام الرئيسي لدينا هو إقامة مصنع خشب mdf من أجل تقليل الواردات ، مؤكدا أن مصر تستورد سنويا 500 ألف متر مكعب من خشب mdf بقيمة 350 مليون دولار .

وأضاف محمد انيس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن المصنع سيتم إقامته في الوادي الجديد وهو عبارة عن مشروع مصري ألماني لتحويل الجريد الخاص بالشجر بدلا من حرقه إلي خشب.

أوضح محمد أنيس ، إن التجارب المعملية والتصنيعية تمت بالفعل وظهرت النتائج بأنها مطابقة للمواصفات الأوروبية ، مشيرا إلي أن هذا المصنع سيلبي طلبات مصر من الخشب المضغوط وسيتم التصدير أيضا .

وتابع : إن المصنع سيكون طاقته الإنتاجية 100 ألف متر مكعب سنوي وحجم استثماراته 63 مليون دولار ، مؤكدا أن المصنع مخطط أقامته خلال عام واحد وسيتم إقامته علي مساحة 75 فدان .