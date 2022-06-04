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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العربية للتصنيع تكشف تفاصيل مشروع تحويل الجريد إلى خشب..فيديو

الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع

قال  محمد أنيس مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الاهتمام الرئيسي لدينا هو إقامة مصنع خشب mdf من أجل تقليل الواردات ، مؤكدا أن مصر تستورد سنويا 500 ألف متر مكعب من خشب mdf بقيمة 350 مليون دولار .

وأضاف محمد انيس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، إن المصنع سيتم إقامته في الوادي الجديد وهو عبارة عن مشروع مصري ألماني لتحويل الجريد الخاص بالشجر بدلا من حرقه إلي خشب.

أوضح محمد أنيس ، إن التجارب المعملية والتصنيعية تمت بالفعل وظهرت النتائج بأنها مطابقة للمواصفات الأوروبية ، مشيرا إلي أن هذا المصنع سيلبي طلبات مصر من الخشب المضغوط وسيتم التصدير أيضا .

وتابع : إن المصنع سيكون طاقته الإنتاجية 100 ألف متر مكعب سنوي وحجم استثماراته 63 مليون دولار ، مؤكدا أن المصنع مخطط أقامته خلال عام واحد وسيتم إقامته علي مساحة 75 فدان .

العربية للتصنيع مصنع سيكو مصر تستورد استثمارات الهيئة العربية للتصنيع تصدير الإنتاج العرب الوادى الجديد

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