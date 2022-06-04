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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع بين محمد بن زايد وبن راشد تعزيز مسيرة التنمية الشاملة بالإمارات

الإمارات
الإمارات

زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الإماراتية، السبت، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في إطار الزيارات الأخوية التي يقوم بها  رئيس الدولة إلى إخوانه  أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات ونهج التواصل والتشاور الأصيل الذي يحرص عليه .

وتبادلا بن زايد وبن راشد، خلال اللقاء، الذي جرى في قصر زعبيل ـــ الأحاديث الأخوية الودية و الأمنيات الطيبة بموفور الصحة و السعادة و للوطن دوام الازدهار والعزة والرفعة.

وتطرق محمد بن زايد إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة و التي تستهدف المواطن والارتقاء بجودة معيشته وتحقيق سعادته و رفاهيته إلى جانب الاستثمار في قدراته وطاقاته في مختلف المجالات كونه الركيزة الأساسية في بناء التنمية المستدامة.

وأكدا أن دولة الإمارات تمضي بعزم وخطى واثقة نحو المستقبل لتحقيق تطلعاتها ونهضتها التنموية وفي مقدمتها بناء الإنسان، مشيران إلى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما المؤسسين وأبناءهم من بعدهم  كرسوا أنفسهم وجهودهم لخدمة الوطن.

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