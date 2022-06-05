تجديد حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة الجديدة

قرر قاضي المعارضات بغرفة المشورة المختص، تجديد حبس عناصر تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة هواتف المواطنين فى القاهرة الجديدة، بأسلوب الخطف.

وسبق أن قررت جهات التحقيق، بحبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة هواتف المواطنين فى القاهرة الجديدة بأسلوب الخطف، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول وقائع السرقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجات نارية وبحوزتهم (3 دراجات نارية "بدون لوحات معدنية" ملك المتهمين "المستخدمين فى إرتكاب وقائع السرقة" - 6 هواتف محمولة "مجهولين المصدر" - مبلغ مالى – عدد من الأجهزة الكهربائية).

وأقر المتهمون بأن الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم من متحصلات وقائع سرقة، والمبلغ المالى والأدوات الكهربائية من متحصلات بيع المسروقات المستولى عليها.

وبإرشاد المتهمين؛ جرى ضبط (4 من عملائهم والمتعاملين معهم "أحدهم له معلومات جنائية" ، وثلاثة منهم يحملون جنسية إحدى الدول) وبحوزتهم (عدد من الهواتف المحمولة) ، كما تم ضبط بحوزة أحدهم (مبالغ مالية "محلية – أجنبية" – ماكينة طباعة أرقام مسلسلة).

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.